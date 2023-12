Mercoledì 13 Dicembre 2023, 00:17

AMELIA - Lo stipendio messo insieme col lavoro da artigiano da qualche tempo non bastava più.

Le difficoltà economiche l’avrebbero spinto ad avviare un’attività di spaccio di cocaina e hascisc tra i consumatori amerini.

Sarà lui, 57 anni, amerino, ad accompagnare i militari nel luogo dove nascondeva gli stupefacenti. Sequestrati quasi due etti tra cocaina e hascisc e il materiale per preparare le dosi.

L’ennesima operazione antidroga va in scena sabato sera.

I carabinieri del norm di Amelia sono impegnati in uno dei quotidiani controlli del territorio per prevenire lo spaccio di stupefacenti. La guardia ormai è alta in tutta la provincia, dove la richiesta di droga ha raggiunto livelli impressionanti.

Nella zona di Guardea viene fermata l’auto dell’artigiano, che vive poco lontano dal posto di controllo.

Lui, che ha un precedente per un episodio di spaccio commesso a Roma, è nervoso mentre i carabinieri lo perquisiscono. Addosso non ha nulla e neppure nel suo veicolo c’è traccia di droga.

Sarà lui a dire di avere degli stupefacenti a casa e ad accompagnare i militari nel suo garage. Nascosti sotto la sella dello scooter ci sono due involucri con dentro ottanta grammi di cocaina e un panetto di hascisc che pesa un etto.

La droga viene sequestrata insieme a un bilancino di precisione.

Per il 57enne scatta l’arresto, col pm, Giorgio Panucci, che dispone i domiciliari in attesa della direttissima. Di fronte al giudice Biancamaria Bertan il pm chiede la conferma degli arresti domiciliari mentre l’avvocato Francesco Mattiangeli, che assiste il 57enne, chiede una misura più blanda.

All’esito della direttissima l’uomo torna in libertà, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini ora cercano di ricostruire il giro di spaccio di cocaina e hascisc, sostanze che pare fossero destinate alla piazza dell’amerino. S’indaga anche per risalire a chi ha fornito all’artigiano la droga, dalla quale si sarebbero potute ricavare centinaia di dosi da distribuire tra Guardea e dintorni.