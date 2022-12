Amelia, il cinema viaggia sul confine tra reale e immaginario.

AMELIA Può la finzione letteraria entrare nella vita del suo creatore o abbattere il confine che separe reale e immaginario? Una domanda che è il fil rouge della rassegna cinematografica Lo schermo che pensa, proposta da Oltre il Visibile per il week enda dal 16 al 18 dicembre.

Un'iniziativa pensata in occasione dell’uscita del libro di Alberto Fabi, che presenterà domenica 18 dicembre il suo romanzo d’esordio “Nella testa di Luca” (Dei Merangoli Ed.).

PROGRAMMA

Sala Conti Palladini (Largo Caduti delle Stragi di Nassiriya e Kabul, 1)



Venerdì 16 dicembre - ore 21.00

Ruby Sparks

Regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris

USA, 2012, 104’ - v.o.sott.it.

È la storia dello scrittore Calvin e della sua fidanzata Ruby, di un amore ideale e di una storia reale.

La coppia di Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton e Valerie Faris, è tornata: arte-vita per una "fantastica" commedia romantica. Inconfessabilmente fiduciosi nel potere salvifico del cinema, almeno, quando a saltare dalla carta al cuore è un gioiello di nome Ruby.

Sabato 17 dicembre - ore 21.00

Il ladro di orchidee

Regia di Spike Jonze

USA, 2002, 114’ – v.o.sott.it.

Uno sceneggiatore, incaricato di adattare un romanzo per il cinema, entra più volte in crisi creativa, al punto da trasformare completamente il progetto originario.



Diretta da Spike Jonze, è la terza sceneggiatura di Charlie Kaufman.L'autorevole rivista del British Film Institute Sight & Sound l'ha indicato fra i trenta film chiave del primo decennio del XXI secolo.

Golden Globe 2003: Miglior attore non protagonista a Chris Cooper; Miglior attrice non protagonista a Meryl Streep.

Domenica 18 dicembre - ore 18.00

Presentazione del libro

Nella testa di Luca

di Alberto Fabi

Dei Merangoli Editrice, 2022

Luca, dopo aver pubblicato con una piccola casa editrice due libri acclamati dalla critica e dal pubblico, accetta l’offerta di un editore famoso a livello internazionale. Ma il concatenarsi di imponderabili eventi provoca disastri e misfatti sul piano lavorativo e sentimentale generando in lui uno stato di confusione tale da rendere sempre più sfumati i confini tra realtà e immaginazione, tra sé e l’altro, tra percezione, fatto e opinione, tra tempo e spazio.

a seguire - ore 18.30

Vero come la finzione

Regia di Marc Forster

USA, 2006, 113’ - v.o.sott.it.

Un ispettore dell'agenzia delle entrate incomincia a sentire alcune voci in testa che gli comunicano di essere il protagonista di un libro dal destino tragico. Nel frattempo, l'autrice del romanzo in questione è incapace di continuare a scrivere ma l'aiuto di un'impiegata di una casa editrice e la volontà dell'uomo di porre fine al proprio tormento portano la donna a completare l'opera in modo sorprendente.



National Board of Review Awards 2006: Miglior sceneggiatura originale