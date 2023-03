Amelia, il cinema torna in sala Boccarini. Il primo appuntamento è con le donne

AMELIA Il cinema di Oltre il visibile torna in sala Boccarini. Si inizia con la rassegna "Film for her". «Una costellazione - spiegano dall'associazione - di accorati exploit di personaggi che a gran voce decantano la libertà individuale, che scalfiscono i limiti di genere e i luoghi comuni dettati dalla società, che fanno dei loro intimi tormenti viscerale linfa artistica. In un ideale percorso di rinascita femminile, abbiamo organizzato tre appuntamenti imperdibili: una selezione di personaggi differenti, chiamate a dialogare tra loro in una sorta di immaginario convivio».

AMELIA (TR)

Sala comunale F. BOCCARINI

Piazza Augusto Vera, 10

PROGRAMMA

Venerdì 10 marzo – ore 21.00

FRANCE

Regia di Bruno Dumont

Francia, Germania, Italia, Belgio, 2021, 133’ - v.o.sott.it.



France de Meurs è l’inviata-immagine di una delle principali reti televisive all-news 24 ore su 24 della Francia, comparendo dai dibattiti politici in studio fino nei reportage dalle zone di guerra in giro per il mondo. Nulla sembra in grado di contrastare la sua ascesa, finché un incidente stradale non sarà l’innesco di una serie di disastri professionali e personali.





2021 - Festival di Cannes: In concorso per la Palma d'oro

Sabato 11 marzo – ore 21.00

STRINGIMI FORTE

Regia di Mathieu Amalric

Francia, 2021, 97’ - v.o.sott.it.

Clarisse, una giovane madre, abbandona senza ragione apparente la propria famiglia iniziando a vagare senza meta sospinta dai ricordi e dalla nostalgia degli affetti.

Premio della critica al Festival di Cannes 2022

Domenica 12 marzo – ore 18.00

PICCOLE DONNE

Regia di Greta Gerwig

USA, 2019, 135’ - v.o.sott.it.

Dopo la fine della guerra di secessione americana le sorelle March affrontano problemi economici, sentimentali e sociali. Tra tutte spicca la figura di Jo, determinata a trovare la propria libertà e indipendenza, spronando anche le sorelle a dare spazio al proprio talento, nonostante le rigide imposizioni della società di quel periodo.



Tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott il percorso di crescita di una famiglia composta da sole donne.



Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes, 5 candidature e vinto un premio ai Bafta.