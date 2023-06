Amelia cinema. "Radical Compassion": rassegna di film mai distribuiti in Italia

AMELIA Una rassegna di opere mai distribuite in Italia. questa la scelta di Oltre il Visibile per la rassegna cinema prima dell'estate.

«Le opere selezionate per questa occasione (e mai distribuite in Italia) - spiegano - scuotono le emozioni e colpiscono la coscienza. In un mondo in cui la dimensione temporale domina la nostra percezione, tempo, amore e relazioni sono buoni amici sulla difficile strada della rinascita».

IL PROGRAMMA



Amelia (TR)

Sala comunale F. Boccarini

(Piazza Augusto Vera, 10)



Venerdì 16 giugno - ore 21.30

La forza della mente

Regia di Mike Nichols

USA, 2001, 95’ - v.o.sott.it.

Film non distribuito in Italia - Sottotitoli a cura di Oltre il Visibile

Dopo la diagnosi di una gravissima malattia, Vivian accetta di sottoporsi ad una serie di trattamenti sperimentali, brutali e ripetuti. Per otto mesi la sua vita prende una piega inaspettata: non più insegnante ma oggetto di studio, Vivian sta per scoprire la sottile linea tra la vita e la morte che può essere percorsa soltanto con la forza della mente.



Basato sul testo teatrale di Margaret Edson vincitore del Premio Pulitzer nel 1999, il film si avvale di una grande performance attoriale di Emma Thompson.

Sabato 17 giugno - ore 21.30

The Shack

Regia di Stuart Hazeldine

USA, 2016, 132’ - v.o.sott.it.

Film non distribuito in Italia - Sottotitoli a cura di Oltre il Visibile

Dopo una devastante tragedia familiare, Mack Phillips cade in uno stato di profonda depressione. La sua vita cambia quando una lettera misteriosa lo conduce in un rifugio abbandonato nel deserto dell'Oregon, dove incontra tre enigmatici sconosciuti.

Grazie all'incontro, Mack scoprirà importanti verità che lo aiuteranno a comprendere la tragedia vissuta e a dare un nuovo senso alla sua esistenza.



Basato su un best seller di William Paul Young. 2017 - Teen Choice Award - Candidatura per il miglior film drammatico.