Amelia, cinema d'estate. Sul grande schermo il fascino discreto di danza persiana e flamenco.

AMELIA Un week end che unisce danza e cinema, spiritualità e arte. Questa la proposta di Oltre il Visibile, associazione cinefila amerina, che propone uno spettacolo dal vivo e una carrellata di film a base di danza persiana e flamenco.

«Un aspetto sorprendente della danza persiana - spiegano gli organizzatori- è la sua capacità di mescolarsi a molte altre danze. Come per esempio al flamenco – strano da pensare – eppure hanno molti aspetti e ritmi in comune, come i movimenti dei polsi e delle mani, retaggio della dominazione araba in Spagna quando i movimenti morbidi della danza orientale incontrarono la gestualità del flamenco».

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 giugno – ore 21.00

Amelia, Sala dello Zodiaco di Palazzo Petrignani (via del Duomo, 3)

POETIC ORIENTAL DANCE

INTORNO ALLA DANZA PERSIANA

Un progetto di Silvia Layla in collaborazione con le danzatrici Daniela Candido, Mariella Ciotti, Leonia Rossi.

Donne unite non solo dalla passione per la danza ma anche dalla comune sensibilità d'animo, da un'attrazione verso l'Oriente e dalla gioia di condividere l'amore per l'arte e per ogni cosa profonda, semplice, speciale, raffinata.

Sabato 18 giugno – ore 21.00

Amelia, Sala comunale Boccarini (piazza Vera, 10)

PACO DE LUCIA, LA BUSQUEDA, Regia di Curro Sánchez, Spagna, 2014, 95’ – v.o.sott.it.

Attraverso interviste con il maestro andaluso, s’impara a conoscere altri grandi musicisti di flamenco, come il cantante Camaron, e musicisti jazz, come John McLaughlin, Al Di Meola e Chick Corea.

De Lucia rigetta il concetto di genio, preferendo parlare del duro lavoro e della dedizione alla musica per ottenere il successo: alla fin fine è stato lui il più severo giudice di se stesso.



Miglior documentario ai Goya 2015.



In occasione dell'Amelia Pride, in piazza sabato 18 giugno, l'associazione propone un film premiato con l'Orso d'Oro al Festival internazionale del cinema di Berlino 2021

Domenica 19 giugno – ore 19.00

Amelia, Sala comunale Boccarini (piazza Vera, 10)

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN, Regia di Radu Jude, Romania, Repubblica ceca, Lussemburgo, Croazia, 2021 - 106’ - v.o.sott.it.

La carriera e la reputazione di Emi, un'insegnante di scuola, vengono minate quando un filmato privato, erotico, viene diffuso online. Costretta a confrontarsi con i genitori dei suoi allievi che ne chiedono le dimissioni, Emi si rifiuta di cedere.

Una satira pungente che mette in discussione la scala di valori su cui ancora poggia la società odierna, evidenziandone le contraddizioni e la morale giudicante.