Amelia, cinema. A caccia di emozioni nella natura selvaggia

Una rassegna incentrata sulla natura incontaminata, luoghi che resistono alla devastazione umana. Questa la proposta settimanale di Oltre il visibile che porta sullo schermo della Sala Boccarini film che invitano a riflettere sulla società e gli stili di vita attuali.

L'iniziativa è pensata in occasione della presentazione della nuova Carta Escursionistica dei Monti Amerini nell’ambito del Progetto Sentieri Amerini, sostenuto e coordinato da Comune di Amelia, CAI Club Alpino Italiano, con il contributo imprescindibile di diversi volontari.

PROGRAMMA

AMELIA (TR)

Sala comunale F. BOCCARINI

(P.zza Augusto Vera, 10)



Venerdì 14 ottobre - ore 20.45

Presentazione Carta dei Monti Amerini

a cura di Andrea Bollati, geologo, accompagnatore di escursionismo CAI



A seguire:



180° South

Regia di Chris Malloy, documentario - USA, 2010, 85’ – v.o.sott.it.

Film non distribuito in Italia – Sottotitoli a cura di Oltre il Visibile

1968. Yvon Chouinard e Doug Tompkins partono per un viaggio alla ricerca di montagne inesplorate e onde mai cavalcate lungo le 5000 miglia di costa dalla California alla Patagonia.

Trent'anni dopo, nel 1999, l'avventuriero americano Jeff Johnson guardando le immagini dei filmati realizzati da Chouinard e Tompkins decide di seguirne le orme ma riuscirà a partire solo nel 2007, dopo aver mollato tutto. Inizia così per lui una lunga avventura di sei mesi attraverso il Nord e Sud America che gli farà vivere profonde emozioni e lo porterà a incontrare i suoi due 'eroi'.

Sabato 15 ottobre - ore 21.00

Jungle

Regia di Greg McLean, Australia, Colombia, 2017, 115’ - v.o.sott.it.

Yossi Ghinsberg è un avventuriero di origini israeliane che nel 1981 si ritrovò disperso nella pericolosissima giungla boliviana, dopo essersi separato dalla spedizione a cui stava partecipando. Sprovvisto di viveri e di un’attrezzatura adeguata, riuscì a sopravvivere ben tre settimane per poi venire salvato in extremis da una squadra di soccorso che lo dava ormai per spacciato.