Amelia, chiesa di san Francesco chiusa per Covid.

AMELIA- "Chiusi per Covid". Il messaggio arriva dalla comunità della Fraternità Vocazionista della parrocchia di San Francesco che nel primo pomeriggio hanno comunicato di essere stati costretti a sprangare le porte della chiesa a causa della positività al virus emersa all'interno del loro convento. "Affidiamo la nostra comunità alle vostre preghiere -hanno scritto in una nota rivolta ai fedeli- il covid ha visitato il nostro convento. Per ora stiamo benino. Confidiamo nella vostra intercessione e non dimenticate che siete sempre nelle nostre preghiere". Nei locali della chiesa, che rimarrà chiusa fino a domenica 15 novembre, è in corso una sanificazione all'ozono. Sempre domenica, sarà celebrata un'unica messa alle 11. Un precedente nell'amerino si era registrato nell'agosto scorso, quando ad essere contagiato dal Covid-19 era stato il parroco che presta servizio nella frazioni di Montecastrilli. Il caso del presule aveva destato grande preoccupazione soprattutto a causa dell'alta frequentazione in parrocchia da parte di persone anziane. In seguito all'indagine epidemiologica però, in quel frangente soltanto un successivo contagio era stato ricollegato al suo.

