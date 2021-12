Amelia, caos tamponi. In fila per ore al drive trough, pochi operatori a fare i test

AMELIA Una fila chilometrica e ore e ore in attesa per sottoporsi al tampone molecolare. Succede ad Amelia dove l'aumento esponenziale dei contagi negli ultimi giorni ha moltiplicato a dismisura il numero delle persone chiamate ad effettuare il test nel tentativo di tracciare una diffusione del virus che sembra ormai fuori controllo. Due le principali cause del disagio all'utenza. Da un lato il fatto che il contagio abbia investito le scuole, ragion per cui il numero dei contatti da tracciare si è rivelato subito massiccio, dall'altro l'esiguo numero degli operatori sanitari che effettuano i tamponi. Col passare delle ore si è scatenato un putiferio. Proteste, invettive, si sono rincorse al telefono, in presenza e via social. Sul banco degli imputati l'organizzazione inadeguata per gestire un numero così alto di test, 250 solo oggi, e la conseguente attesa resa ancor più difficile dal fatto che in quasi tutte le auto ci fossero bambini fra i 3 e i 12 anni.