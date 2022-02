Amelia, cambio ai vertici del Pd locale. Lucilla Ciuchi alla guida dell'unione comunale:«Parole d'ordine, umiltà e ascolto».

AMELIA Rinnovati i vertici del Partito Democratico di Amelia al termine del congresso svolto nei giorni scorsi. Una riconferma, quella di Giovanni Rinaldi come segretario del circolo di Porchiano, e due new entry, Matteo Mandò, eletto alla guida del circolo di Amelia (succeduto a Claudia Dionisi) e Lucilla Ciuchi a cui è andata la segreteria dell'Unione comunale rimasta vacante dopo l'abbandono di Piero Bernardini. Un ruolo delicato quello toccato alla Ciuchi, non fosse altro per le polemiche che durante l'ultima campagna elettorale hanno coinvolto l'ex segretario Piero Bernardini, suo precedessore, e gli stessi membri del partito. Una vera e propria guerra intestina quella che si è consumata durante la campagna elettorale per le amministrative dello scorso ottobre nata sull'onda della scelta della candidatura a sindaco e finita nel peggiore dei modi. Dimissioni per Bernardini, non prima di aver presentato un esposto alla commissione di garanzia contro il segretario provinciale Fabrizio Bellini e quello regionale Tommaso Bori per supposte ingerenze nel processo decisionale, e una sonora sconfitta elettorale per tutto il centro sinistra. «Ci lasciamo alle spalle una stagione complessa fatta di divisioni e personalismi -ha dichiarato la Ciuchi- che ci hanno allontanato dalla realtà cittadina e dai nostri iscritti. Ripartiamo con spirito di servizio per la nostra comunità, con due parole d’ordine, umiltà e ascolto».

APPROFONDIMENTI POLITICA Amelia, Piero Bernardini si dimette da segretario e lascia il Pd POLITICA Amelia elezioni, dalla parte dei vinti. Il neo eletto...