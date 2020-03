Amelia, c'è il primo guarito dal Coronavirus

Amelia conta la sua prima guarigione da Coronavirus. Da oggi dunque il numero dei positivi scende a due (nei giorni scorsi si era verificato il decesso del paziente 1, un uomo di ottantadue anni ndr). Ad annunciarlo la stessa sindaca Laura Pernazza. "Sono qui per dare una buonissima notizia - ha spiegato in un videomessaggio rivolto alla cittadinanza- c'è il primo caso di guarigione da Coronavirus. Quindi i soggetti positivi rimangono due. Colgo l'occasione per dire che la situazione è sotto controllo, che le persone in isolamento fiduciario ad oggi sono circa una trentina e che rispetto ad altre realtà limitrofe viviamo una situazione relativamente tranquilla. Ciò non si significa- chiude- che dobbiamo abbassare la guardia. Al contrario, il rispetto delle misure continua ad essere necessario per uscire tutti insieme da questa emergenza, nel migliore dei modi". © RIPRODUZIONE RISERVATA