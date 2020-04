Amelia, riaperti i termini per il bonus spesa

Il Comune di Amelia ha riaperto i termini per depositare la domanda di accesso ai “bonus spesa”. Lo rende noto il sindaco, Laura Pernazza che sottolinea come la decisione abbia come obiettivo quello di “dare possibilità di presentare domande alle famiglie che non lo hanno potuto fare”. La richiesta è ora presentabile fino alle 12 di giovedì 16 aprile, con le stesse modalità precedentemente stabilite.

Intanto, secondo quanto riferisce il sindaco, i beneficiari risultati dalla prima scadenza dei “buoni spesa” ad Amelia sono 125 per un totale di 483 persone. “Siamo riusciti ad assicurare che queste famiglie possano spendere il buono spesa per Pasqua, che era l’obiettivo fissato dall’amministrazione comunale”, specifica la Pernazza. “La riapertura del termine – conclude - ci consentirà di andare a coprire anche ulteriori bisogni”

Ultimo aggiornamento: 12:57

