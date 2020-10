AMELIA - Brutto incidente alle prime luci dell'alba su via Roma. Intorno alle 6.00 un furgoncino Ape porter della raccolta differenziata ha tamponato una Fiat 500 dei primi anni Novanta ferma al centro della strada in attesa di svoltare sul piazzale commerciale di fronte al distributore di benzina. L'impatto ha mandato a sbattere la piccola utilitaria contro un autoarticolato che sopraggiungeva sulla corsia opposto. Un urto violento che ha semidistrutto l'auto. Per estrarre il conducente dell'auto, un ragazzo, dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Amelia. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale dal 118. L'ennesimo incidente in una zona che dai residenti è additata come pericolosa in virtù dell'intenso traffico veicolare e della velocità dei mezzi che percorrono la via Amerina. "Questa è via Roma- ha commentato qualche abitante dei palazzi intorno che ha assistito alle operazioni di soccorso- l'accesso al piazzale è molto pericoloso, non c'è un semaforo. Anche ad attraversare sulle strisce lì vicino c'è da aver paura".

