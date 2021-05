Amelia, botte in piazza. Coppia litiga fuoriporta, lui si sente male e finisce in ospedale

AMELIA Episodio di violenza in piazza XXI settembre. E' successo l'altra sera in pieno centro, quando intorno alle 22 una coppia di nigeriani residenti a Roma, entrambi sulla quarantina, si trovava fuori porta. Ad un certo punto fra i due, per motivi in fase di accertamento, scoppia un alterco e scatta la violenza. Dalle parole alle mani è un attimo. L'uomo aggredisce la fidanzata, lei cerca di difendersi. Sul posto interviene la Polizia Municipale. Nel frattempo, l'uomo, affetto da patologie cardiache pregresse, viene colto da malore tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza. Soccorso dagli operatori del 118 il quarantenne viene trasportato in ospedale e ricoverato. La donna, condotta negli uffici di polizia alla presenza di un mediatore culturale, ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti del suo aggressore.

APPROFONDIMENTI CRONACA Arrone, casa in fiamme nel centro storico. Provvidenziale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA