Amelia, l'Associazione il Salvadanaio della Salute installa due tensostrutture presso il Centro Salute

AMELIA (TR) - Ennesima iniziativa di vicinanza alle strutture sanitarie dell’Azienda Usl Umbria 2 e di impegno sociale da parte dei rappresentanti dell’associazione “Salvadanaio della Salute”. Nata ad Amelia nel 2004 per volontà di 15 associazioni amerine, imprese del territorio e Pro Loco, l'Associazione fornisce un contributo attivo alla città per il potenziamento dei servizi sanitari di prevenzione e cura. Già durante l'emergenza sanitaria aveva lanciato una raccolta fondi, sostenuta da altre associazioni, Pro Loco e privati cittadini del comprensorio Amerino che aveva permesso di acquistare dispositivi di protezione individuale al personale (tute e mascherine) e quattro termoscanner.

Questa volta, il Salvadanaio si è attivato per istallare due tensostrutture presso il Centro di Salute di Amelia in via 1° maggio, a supporto delle attività connesse all’emergenza Covid -19 destinate rispettivamente all’esecuzione dei tamponi rinofaringei e per i cittadini che devono eseguire il triage e la misurazione della temperatura prima di accedere nella struttura.

A ciò si affianca l’iniziativa della sezione di Avigliano Umbro della Croce Rossa Italiana che si è messa a disposizione per installare una roulotte nell’area antistante il Centro di Salute di Amelia, dove viene eseguito il triage e altre attività necessarie in questa fase emergenziale.



"Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino- si legge in un comunicato diffuso dall'azienda sanitaria- insieme alla direzione strategica e al direttore del distretto di Narni e Amelia dr. Giorgio Sensini ha rivolto un sentito ringraziamento sia al Salvadanaio della Salute che alla CRI di Avigliano Umbro per la sensibilità dimostrata e per la tempestività con la quale sono state trovate le soluzioni volte a garantire l’accesso in sicurezza nella struttura sanitaria di via 1° maggio".



“Si tratta - ha dichiarato De Fino - di una ulteriore conferma del prezioso contributo che il volontariato sociale mette a disposizione della Comunità tutta e di quanto sia importante unire le energie per fronteggiare situazioni critiche e di emergenza".

