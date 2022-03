Amelia, l'associazione ArtFall presenta "Amelia in scena". Rassegna teatrale per ritrovare il piacere della condivisione.

AMELIA L'associazione culturale ArtFall presenta "Amelia in scena", rassegna teatrale itinerante fra Avigliano Umbro e Amelia. Obiettivo, secondo quanto precisato dagli organizzatori, è non disperdere il grande valore culturale e sociale generato dal teatro, inteso come luogo per intrattenere e definire i rapporti sociali e come spazio ricreativo che vive in un connubio di convivialità e condivisione.

Un calendario di tre appuntamenti.

Sabato 19 Marzo 2022 Teatro Sociale di Avigliano Umbro ore 21.30 Va in scena Stand Up Comedy. Sul palco Daniele Tinti, autore e personaggio televisivo che dal 2014 si esibisce nei locali di tutta Italia partecipando a vari programmi televisivi quali “Stand Up Comedy” e “Comedy Central” e “Battute su rai due”.

Sabato 23 Aprile Chiostro S.Agostino Amelia ore 21:30 sarà la volta de “La Papessa” di Andrea Balzola. Un monologo sull'emancipazione e l'affermazione della propria individualità identitaria interpretato da Beatrice Schiaffino.

Ultimo appuntamento sabato 30 Aprile ad Amelia ore 21.30 con “Grande Grosso e Vaccinato”. Protagonista Dado attore comico italiano nato a Roma nel 1973, che ha dedicato la sua vita allo spettacolo fino a partecipare nel 1997 al Concorso Nazionale di cabaret “riso in Italy” vincendo tutti i premi. L'artista romano, tra i protagonisti di Zelig e altri spettacoli di successo, torna in scena con uno spettacolo nel quale la quotidianità è al centro della satira di costume.