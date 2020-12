Amelia, anche l'assessore Scorsoni positivo al Coronavirus:«Mi scuso con il personale per eventuali disagi».

AMELIA - Il Covid mette in quarantena giunta e uffici tecnici. Dopo la sindaca Laura Pernazza, risultata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi insieme al marito, oggi è la volta dell'assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una nota.

"Mi scuso -ha scritto- con tutto il personale con il quale sono entrato in contatto per i disagi causati. Grazie per la solidarietà di amici e parenti di Sambucetole. Pensavo di essere stato particolarmente attento -precisa- ma, evidentemente, non è bastato". Soltanto qualche giorno fa, proprio a proposito del contagio, probabilmente dopo aver appreso la notizia della positività della Sindaca, aveva scritto "Speriamo soltanto che il COVID non ci metta lo zampino, più di quanto abbia già fatto e ci consenta di concludere l'immenso lavoro preparatorio al quale ci stiamo dedicando da molti mesi". Dall'inizio della pandemia, Scorsoni è il terzo componente della giunta ad essere colpito dal virus. Ad ottobre scorso era stata la volta dell'assessore alla cultura Federica Proietti, nelle scorse settimane è toccato alla sindaca Pernazza ed ora lui.

"E' evidente che non possiamo decidere tutto da soli -ha chiuso- ringrazio tutti coloro, che si sono presi cura di me, compresa la mia famiglia alla quale mi spiace darle questa ulteriore preoccupazione. La mia carica virale comunque non sembra molto aggressiva. Al momento solo qualche linea di febbre. Assieme all'appello che rivolgo a tutti di non abbassare mai l'attenzione, colgo l'occasione per un augurio di buon natale".

