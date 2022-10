Amelia, arriva un premio internazionale per il turismo. La sindaca Pernazza vola in Corea

“Amerino©” conquista la Corea del Sud. Il brand che coinvolge cittadini e imprese riceve un premio internazionale.

Un progetto incentrato sul cibo, riconosciuto come elemento chiave che aggrega e distingue una comunità intera come quella dell’Amerino.

A ritirarlo, la sindaca di Amelia e presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, nel corso del “6° Jeonju world slowness forum and awards” a cui presenzieranno il sindaco di Jeonju Bom-Ki Woo, e il segretario generale di Cittaslow International, Pier Giorgio Oliveti.

«Amerino© - afferma Pernazza - prevede azioni integrate per la strategia territoriale del cibo e del paesaggio e vede collaborare undici Comuni. Amelia capofila, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio e Penna in Teverina. Il nostro progetto – continua - porta innovazione e aggregazione in un’area vasta attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati, affermando il brand Amerino© come volano per il futuro del territorio stesso».

Al centro del progetto, c’è il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, nello stile Cittaslow, la Rete delle città del buon vivere fondata in Umbria nel 1999.

«Non è stato facile ottenere il riconoscimento - spiega Olivetti- Amelia e l’Amerino si sono fatti largo in una competizione tra progetti di diverse Cittaslow di svariati paesi, dal Giappone alla Polonia, dalla Turchia alla Francia, da Stati Uniti alla Germania. È stata premiata l’idea di “partecipazione” e “co-decisione” dei protagonisti di una comunità, che guidati dall’impegno pubblico diventano agenti del proprio sviluppo, sostenibile e durevole».

Il progetto, coordinato dal punto di vista scientifico dal prof. Marco Filippucci dell’Università di Perugia, è stato reso possibile grazie al finanziamento ottenuto con un bando PSR 2014 – 2020 Mis. 16.7 deliberato della Regione Umbria. Cinque gli assi progettuali: innovazione delle infrastrutture amministrative pubbliche; Innovazione delle infrastrutture digitali; innovazione delle modalità del racconto del territorio; creazione e valorizzazione del brand Amerino© con azioni integrate di marketing.