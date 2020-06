Amelia, dopo l'emergenza la Casa del Sole riparte col centro estivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amelia- Centri estivi a distanza di sicurezza. Arciragazzi Casa del Sole di Amelia fa i conti con la normativa anti Covid-19 e parte con la sua proposta per l'estate 2020. Tema di questa edizione Alla scoperta della natura. Le attività in programma sono rivolte ai bambini dai sei agli undici anni. " Per ora abbiamo previsto le ultime due settimane di giugno -spiega Manuela una delle educatrici - poi vedremo in base alle prenotazioni se allungarci anche sulla prima di luglio. I partecipanti saranno divisi in due gruppi ciascuno al massimo di 12 bambini e ci sarà un'educatrice ogni quattro bambini". Manco a dirlo, la partecipazione prevede l'uso di mascherina e guanti e, assicurano le educatrici, qualsiasi attività verrà effettuata nel rispetto delle norme di distanziamento e prevenzione. In programma laboratori di riciclo creativo, lettura, musica ed escursioni al Rio Grande, nel centro storico e al Planetario. "Per le attività di laboratorio -precisa Manuela- abbiamo a disposizione una stanza di circa150 metriquadri dove abbiamo allestito le dodici postazioni, mentre per le escursioni abbiamo preso una corda a cui faremo dodici nodi distanti un metro l'uno dall'altro. Ogni bambino durante l'uscita terrà un nodo".