AMELIA Un'altra estate senza piscina. Continua il pellegrinaggio verso i comuni limitrofi degli amerini in cerca di ristoro dal caldo torrido di queste settimane. Con il miraggio del 2023, data in cui sulla carta, dopo il completamento dell'impianto invernale previsto nel 2021, dovrebbe vedere la luce ad Amelia anche la vasca scoperta. L'esito favorevole del voto durante l'ultimo Consiglio Comunale sullo studio di fattibilità per il completamento e successiva gestione della piscina comunale, ha riacceso la polemica politica e si è portato dietro strali e invettive. Terreno dello scontro fra maggioranza e opposizione le tempistiche e le modalità con cui il progetto è stato realizzato e sono stati seguiti i diversi step del complesso iter. Polemiche a parte, la piscina comunale è una ferita aperta nel cuore degli amerini che, dopo la chiusura del vecchio impianto per motivi strutturali negli anni Ottanta, da decenni sono costretti ad emigrare verso le strutture di Orte e Terni durante l'inverno e in quelle dei comuni vicini per sfangare la stagione estiva. Per trovare il bandolo della matassa bisogna scavare indietro nel tempo fino al 2005, quando l'allora Giunta Bellini deliberò il via libera alla costruzione della nuova piscina. Un progetto, redatto dallo stesso ufficio tecnico comunale, che prevedeva la realizzazione di una vasca da otto corsie lunga venticinque metri. Durante il primo stralcio i lavori andarono a rilento a causa di uno smottamento del terreno che provocò danni ai confinanti. Nel 2012, partì il secondo per un importo di 620mila euro appaltato ad una ditta che portò a termine i lavori nel 2013. Nel 2016 infine, sotto la giunta Maraga partì il terzo, per ulteriori 750mila euro, lasciando però l'opera incompiuta. Un totale di circa 3milioni 654mila euro a cui dovrebbero essere aggiunti, secondo le valutazioni dell'attuale Giunta, altri 450mila euro per realizzare il parcheggio esterno, sistemare le vie di accesso, completare finiture interne ed esterne. Senza contare gli arredi. Un iter lungo e tortuoso nel corso del quale molti amerini hanno perso le speranze di veder realizzato il sogno di poter avere la piscina nel proprio comune. Oggi, secondo quanto dichiarato dalla stessa sindaca Pernazza, sembra essersi riacceso un lumicino. «In questi quattro anni -ha spiegato- abbiamo avuto almeno dieci fra aziende ed enti che si sono mostrati interessati a farsi carico della gestione dell'impianto. Purtroppo, per diversi motivi, la procedura non è ancora andata in porto. Adesso si è costituita una Ati formata da un'azienda di costruzioni e un'associazione sportiva che sta redigendo il progetto esecutivo. Quando sarà terminato emetteremo un bando a cui qualsiasi soggetto interessato e in regola con i requisiti potrà partecipare».