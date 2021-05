4 Maggio 2021

di Francesca Tomassini

AMELIA Un’Alfasud, unica al mondo, per salvare la vita di Hanna. Un’asta benefica, organizzata dall’Associazione club Lampeggiante Blu per raccogliere i fondi necessari ad un intervento che possa tentare di salvare una bambina brasiliana di due anni nata con una rarissima malformazione a stomaco ed intestino. Ad essere messa in palio una Alfa Romeo Alfasud 1.2 del 1981 prodotta all’epoca per il corpo nazionale dei vigili del fuoco in duecento esemplari, di cui ad oggi è rimasto soltanto quello della collezione del Lampeggiante Blu.

«La vita di una bambina non ha prezzo -ha spiegato il presidente Luigi Altavilla- la nostra associazione si priva volentieri di questa vettura d’epoca rarissima per poter raggiungere la somma per pagare l’intervento chirurgico che salverà la vita di Hanna. Il prezzo, sarà fatto dalla generosità dei collezionisti ma in linea di massima, una macchina del genere potrebbe valere anche 15.000 euro». Ponte fra Amelia e il Brasile è suor Sandra che per quarant’anni ha prestato servizio all’ospedale di Amelia e da qualche anno è tornata nel paese d’origine.

«Aiutiamo questa famiglia- ha invocato la religiosa in un video messaggio inviato dal Brasile- una mamma che insieme a sua figlia ha già affrontato diversi interventi e attraversato tante sofferenze». Non è la prima volta che l’Associazione Lampeggiante Blu lancia un’operazione del genere. «In tredici anni -commenta Altavilla- abbiamo aiutato tanti bambini in difficoltà, soprattutto quelli che avevano bisogno di interventi chirurgici. La generosità delle persone non ci ha mai tradito. Mi auguro che anche questa volta non sarà diverso». I soci e qualche privato intanto ci hanno messo del loro e hanno accantonato un gruzzoletto di 1600 euro in attesa che qualche collezionista si innamori del cimelio e compia il miracolo. Per partecipare all’asta dedicata ad Hanna è possibile contattare Luigi Altavilla, presidente del Club Lampeggiante Blu O.D.V. di Amelia sui social o chiamando il 320 3667192, via mail a info@lampeggianteblu.it o sul sito www.lampeggianteblu.it.