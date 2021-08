Amelia, agosto in musica. Fino al 29 Musica nei Chiostri e i concerti del Maggio Organistico.

Venerdì 6 Agosto 2021, 11:30

Musica d'agosto. Concerti d'organo, musica rinascimentale, jazz, classica. Un cartellone composito e itinerante proposto dall'Associazione Ameria Umbra in collaborazione con l'Associazione InCanto e l'Ente Palio dei Colombi, che, fino alla fine del mese, toccherà i comuni di Amelia, Lugnano, Giove e Penna in Teverina. Con una novità. Per quest'anno infatti, insieme al programma estivo Musica nei Chiostri, andrà in scena anche quello del Maggio Organistico annullato, a suo tempo, a causa del perdurare della pandemia. All'ombra del porticato di San Francesco, stasera alle 18,30 Ameria Umbra presenta "Saxofollia", un ensemble di sassofoni che eseguirà un repertorio a cavallo tra il jazz e il classico. L'8 agosto, appuntamento con il Maggio Organistico quando Gabriele Catalucci accompagnerà all’organo della chiesa di Penna in Teverina il tenore Paolo Pellegrini. Il 10 agosto, nel chiostro di Sant'Agostino, sarà la volta di un concerto dal titolo “Quanti denti ha il pescecane? Storie di mendicanti, pirati e cannoni” con musiche di Weill e Eisler con la voce di Lucilla Galeazzi accompagnata al pianoforte da Silvia Paparelli; mentre il 13, sempre a Sant'Agostino alle 18,30 Aoi Nakamura e Maria Teresa Ferrante, docenti della scuola di musica Ameria Umbra, eseguiranno un programma di brani per pianoforte a quattro mani. Il 17 agosto, alle 21,15 ancora una volta a Sant'Agostino, in collaborazione con l’Associazione InCanto, un terzetto di cantanti, accompagnati dal pianoforte, proporrà una serie di composizioni tra le quali spiccano arie composte da Amintore Galli, che iniziò la sua brillante carriera come direttore della banda di Amelia. Il concerto del 20 agosto invece si sposta a San Francesco, alle 18,30 e vedrà protagoniste la flautista Laura Pontecorvo e il soprano Patrizia Polia dirette da Fabio Maestri alla guida del complesso barocco InCanto in un programma che comprenderà due cantate dei maggiori compositori del sec. XVIII, Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann. Il 21 agosto torna l'appuntamento con il Maggio Organistico. Questa volta alla Collegiata di Lugnano in Teverina dove Letizia Romiti suonerà l'organo settecentesco della chiesa. Ancora un concerto in collaborazione con InCanto si terrà il 24 agosto con il Solitaire ensemble formato da cinque clarinetti. Chiuderà il cartellone il concerto dell'organista austriaco GUstav Auzinger che il 29 agosto suonerà l'organo della chiesa parrocchiale di Giove. Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ad eccezione di quelli del 17 e 24 agosto.