Amelia, dal 18 maggio riapre la Biblioteca Comunale. Futuro incerto per il museo.

AMELIA- Lai battenti. Dopo la chiusura forzata per l'emergenza Coronavirus a piazza Vera si prova a ripartire. Con qualche se e qualche ma, per ovvie ragioni. "Si inizia- spiega il responsabile del Servizio Cultura Museo Biblioteca Archivio Storico Riccardo Passagrilli- gli ingressi saranno contingentati, ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza nell'edificio e al pubblico". Una volta restituiti, i libri saranno inseriti in una busta di plastica dove resteranno per dieci giorni. Trascorso questo periodo di tempo, saranno messi nuovamente a scaffale. Una precauzione necessaria per assicurarsi che i volumi non si trasformino in un possibile veicolo di contagio per il virus. "Abbiamo-precisa Passagrill- e la c. Il servizio è previsto principalmente via posta elettronica, ma laddove necessario sarà possibile prendere un appuntamento e venire di persona. Si valuterà volta per volta". Nessuna certezza invece per quanto riguarda il prossimo futuro del Museo Civico Archeologico E. Rosa. "Stiamo valutando anche con l’ausilio della Regione in considerazione che il museo è parte di una rete regionale - chiude Passagrilli - e del gestore se, quando e con quali modalità riaprire. Al momento non ci sono linee guida precise".