Ambulanza super equipaggiata donata della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto al "S. Maria della Stella"

Una nuova ambulanza super equipaggiata e dotata di tutte le più moderne strumentazioni e tecnologie per assicurare la massima efficienza ed efficacia negli interventi di soccorso. È l'ennesima importante donazione della Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto al presidio ospedaliero "Santa Maria della Stella", prevista per una migliore gestione dell'emergenza pandemica.

L'ambulanza verrà consegnata ufficialmente venerdì prossimo, 21 maggio, alle ore 10, nello spazio antistante la portineria della struttura ospedaliera. All'evento saranno presenti i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto guidati dal presidente Libero Mario Mari, il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, il vescovo della Diocesi di Orvieto - Todi monsignor Gualtiero Sigismondi, il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino e i rappresentanti della direzione strategica aziendale e del presidio ospedaliero.

La nuova ambulanza è dotata di tecnologie meccaniche di nuova generazione e dotata di tutti i presidi sanitari per il soccorso. Sarà di grandissima utilità per potenziare la dotazione dei mezzi di soccorso e per intervenire nei casi molto gravi in cui è previsto il trasferimento dei pazienti in altri presidi ospedalieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA