© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Sono le undici di mattina. Un’anziana che sta camminando in via Fratti, a due passi dal liceo Classico, cade a terra. Chi assiste alla scena presta i primi soccorsi ma non può fare più di tanto perché la donna, una ternana di 82 anni, lamenta dolori insopportabili all’anca.Un uomo chiama subito il 118 e si rende conto che la situazione è più complicata del previsto. Passano i minuti e chi è accanto alla signora, ancora in terra con una sospetta frattura del femore, si sente dire che non ci sono ambulanze disponibili per il soccorso, che sono tutte impegnate in altri interventi. Nel frattempo la donna viene assistita da Valeria Colantoni, medico di famiglia, che l’ha stabilizzata e tranquillizzata. Qualcuno perde la pazienza e continua a chiedere un’ambulanza ma per vederla arrivare bisognerà attendere 45 minuti dall’evento. E’ il mezzo pg 608 è arrivato da Marsciano, la postazione più vicina a Terni che aveva un’ambulanza disponibile. Il personale del 118 carica la donna e la trasporta all’ospedale “Santa Maria” dove viene ricoverata. La tensione tra chi è in via Fratti palpabile: «Abbiamo chiamato 118 e la risposta è stata che non avevano mezzi di soccorso disponibili. Dopo molte telefonate un’autoambulanza è arrivata alle 12. E’ grave che una persona molto dolorante deve stare in strada senza nessun soccorso».A ricostruire i dettagli della vicenda è Francesco Borgognoni, direttore del 118. Ha subito convocato un audit per capire cosa sia accaduto e se le cose potevano essere gestite in modo diverso. «Sono state fatte le telefonate a tutte le ambulanze della zona - spiega Borgognoni - Terni sud e nord, l’auto medica, Narni Avigliano, Acquasparta e Ferentillo ma erano tutte fuori in missione. La postazione più vicina era Pantalla e sulla velocità con cui il mezzo è arrivato da Marsciano a Terni non possono dire nulla, perché dalla partenza all’arrivo ha impiegato 27 minuti». Il direttore, Borgognoni sottolinea che «non è mai accaduto, almeno in questi due anni, che tutte e sette le ambulanze di Terni e dintorni fossero contemporaneamente impegnate» ed è questo il motivo per cui intende «verificare tutti gli aspetti della cosa. Questi si chiamano campanelli d’allarme - aggiunge. Personalmente mi dispiace, grazie a Dio la lesione non era tempo-dipendente, però alla povera signora che aspettava non ha certo fatto piacere attendere tutto quel tempo. Ciò non toglie che voglio fare chiarezza, capire la cronologia delle uscite dei mezzi e se la cosa poteva essere gestita in altro modo».