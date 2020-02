La consigliera regionale della Lega, Francesca Peppucci, verso la presidenza della Commissione di inchiesta per l’inquinamento dell’area ternana e narnese . La maggioranza di Palazzo Cesaroni pare orientata a puntare sulla Peppucci, ma la decisione ufficiale non è stata ancora presa.



L’Aula di Palazzo Cesaroni, Ei giorni scorsi, ha sancito all’unanimità (20 voti favorevoli su 20 presenti) l’istituzione della Commissione d’inchiesta che avrà come oggetto la «verifica delle condizioni di inquinamento dell’area ternana e del narnese», richiesta dai consiglieri Carissimi, Peppucci, Alessandrini, Nicchi, Pastorelli, Rondini, Fioroni (Lega), Pace (FdI), Agabiti (Tesei-Presidente per l’Umbria). La Commissione sarà composta da cinque membri e avrà durata di trenta mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA