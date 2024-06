Sabato 8 Giugno 2024, 11:15

PERUGIA - «Baci e abbracci. E un caffè veloce. Non abbiamo parlato della sentenza di Firenze, no. È stato solo un incontro affettuoso, come sempre». Poche parole e chi conosce l'avvocato Luciano Ghirga sa che sono già troppe. Soprattutto se si parla di Amanda Knox, la cliente più nota al mondo di uno dei decani del foro di Perugia. I due, ieri mattina, come anticipato, si sono visti in città dopo due anni dal loro ultimo incontro e a pochi giorni dalla sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna a tre anni (già scontati) per la calunnia a Patrick Lumumba, che la giovane americana nel 2007 indicò – secondo le accuse – come l'assassino di Meredith Kercher. E il processo più mediatico degli ultimi anni ancora non vede la fine, visto l'annuncio della stessa Knox di voler procedere con il ricorso il Cassazione.

Ma intanto ieri, nei locali del Sacro Cuore a Montebello, Amanda ha incontrato Ghirga ma anche don Saulo Scarabattoli, l'ex cappellano della sezione femminile del carcere di Capanne, con cui ha stretto un rapporto sincero nel corso dei suoi quattro anni di detenzione. Insieme a loro c'erano pure Eureka ed Echo, i due bambini di Knox e del marito Christopher Robinson, e la madre Edda Mellas. L'incontro è stato raccontato come strettamente privato e «affettuoso». Niente lacrime, ma solo abbracci con due degli uomini che più sono stati accanto ad Amanda a Perugia, durante i processi per cui è stata inizialmente condannata (insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito), poi assolta, poi di nuovo condannata e infine definitivamente liberata dalla Corte di cassazione dallo stigma dell'assassina. «Abbiamo parlato di quello che fa adesso – chiude l'avvocato Ghirga -. Sta scrivendo un altro libro. Ma la so anche molto determinata. Molto convinta di voler proseguire con il ricorso».

La nuova visita di Amanda a Perugia è stata anche un'occasione per rilasciare un'intervista esclusiva a SkyTg24, in cui ha ribadito la sua posizione, sull'omicidio e sulle accuse a Patrick: per entrambi si è sempre detta innocente. «Io non ho calunniato e non ho ucciso». Ai microfoni di Simone Baglivo, nell'intervista registrata «a pochi chilometri da dove avvenne il delitto Kercher», Amanda per quasi otto minuti spiega: «Dall'inizio ho provato a fare la cosa giusta e dire la verità. Io sono stata assolta dall'accusa di omicidio e di quelle brutte cose, ma dicono “una persona innocente non calunnia le altre”. Io non ho calunniato ma le persone pensano così perché non capiscono gli interrogatori. La Corte europea ha detto che i miei diritti umani sono stati violati: la mia era una ritrattazione non un'accusa. Le persone pensano di sapere tutto di questo caso, che è stato in onda per tutti questi anni. Io chiedo che tutti leggano questo memoriale per chiedersi se c'è una ragazza che ha volontariamente accusato qualcuno sapendo che fosse innocente. Per me è chiaro dal documento. E spero che se le persone prendano il tempo di guardare gli atti per vedere la mia innocenza».

La giovane, oggi 36enne, scrittrice, blogger e attivista insiste, qui cedendo alle lacrime: «Io non sono Foxy Knoxy, sono Amanda Knox. Non ho calunniato, non ho ucciso. Ci sono tante vittime in questa storia. Prima di tutto Meredith, Patrick, io, Raffaele». Non chiede ancora scusa a Lumumba, che a Firenze ha ribadito la sua rabbia per essere stato mandato in carcere da innocente, come confermato in realtà anche dai giudici che l'hanno assolta.

Ma comunque Amanda chiude così: «Ho scoperto la mia forza in questa esperienza e spero che crescendo i miei figli la vedano. Per me è stata un'opportunità di crescere e di essere la persona che devo essere, la persona che lotta per la verità, un esempio per i miei bambini. Io amo questo paese e spero che un giorno possiamo veramente capirci».