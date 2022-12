Arriva Amadeus e la piazza sbanda: tutti a caccia di selfie. Ecco i protagonisti dell'Anno che verrà, anche Rettore, Matia Bazar, Modà e Sandy Marton

Arriva Amadeus e la piazza sbanda. E' succeso l'altra sera con il conduttore dell'Anno che verrà che ha fatto capolino in piazza IV Novembre ed è stato bloccato per una stretta di mano, un saluto e tanti selfie. Sorrisi e buon umore mentre Perugia si prepara al grande evento.

Oggi pomeriggio Amadeus, a palazzo Donini con la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha tolto gli ultimi veli alla trasmissione che domani sera andrà in onda su Rai 1 dopo il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Ecco tutti i protagonisti della serata: Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, Lda, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Rettore, Sandy Marton, Tracy Spencer, Ice Mc, Tancredi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli. Saranno di 70 i brani in programma, il corpo di ballo è composto da 14 persone, un’orchestra di 15 elementi e ben 500 corpi illuminanti.

«Con la Rai- ha detto tra l'altro la presidente Tesei- abbiamo un rapporto proficuo che in questi tre anni ci ha visto protagonisti e non poteva mancare il Capodanno a Perugia. E' una grande possibilità quella di stare in piazza e godere di un evento significativo e importante»