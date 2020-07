Alviano, riapre la piscina comunale. Il sindaco Ciardo:«Importante garantire servizi per il tempo libero, ma in sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Alviano ha riaperto la piscina comunale. Ieri 16 luglio è stato il giorno dell'inaugurazione di questa stagione 2020, con tutte le accortezze del caso. "Garantire un servizio di tempo libero - ha dichiarato il sindaco Giovanni Ciardo- in sicurezza, in un periodo come questo ci è parsa da subito un'esigenza fondamentale per i nostri cittadini e per coloro che verranno a trovarci da fuori. Ora ci siamo, grazie ad un accordo con il privato, la società SSd Sport e Sociale, che tramite la sua esperienza potrà garantirci serietà e professionalità".Nel merito è intervenuto anche l'amministratore della socieà che gestisce l'impianto.“Si riparte in totale sicurezza e nel rispetto delle norme attualmente in vigore relative all'emergenza Covid19 per offrire un rinnovato servizio alla comunità di Alviano e non solo – dichiara Stefano Rumori – siamo contenti che il Comune di Alviano ci abbia dato la possibilità di mettere a disposizione la nostra serietà e professionalità per garantire ai cittadini sia di Alviano che dei comuni limitrofi di poter sfruttare i vari spazi e servizi offerti da una struttura che è da sempre per loro un punto di riferimento. A livello territoriale -chiude -stiamo portando avanti anche un lavoro di recupero e rivitalizzazione dei diversi impianti sportivi presenti, in sinergia con la Uisp Comitato Orvieto Medio Tevere Aps, di cui condividiamo mission e valori, nella promozione di una pratica sportiva e sociale per tutti”.