Alviano, positivi al Covid-19 i familiari del Sindaco.

ALVIANO - "Mia moglie e mia figlia sono risultate positive al Covid-19. Ho pensato che fosse giusto fare questa comunicazione per evitare al massimo equivoci o informazioni parziali". L'annuncio è comparso circa un'ora fa sulla bacheca del sindaco di Alviano Giovanni Ciardo che ha spiegato nel dettaglio la situazione in cui si trova la sua famiglia.

"Nella giornata di oggi -ha scritto Ciardo- ci è stata comunicata dalla competente autorità sanitaria la positività al covid 19 di mia moglie e di mia figlia. La famiglia è in quarantena dal giorno 27 ottobre 2020. Dal 28 di ottobre, e in via del tutto precauzionale, io mi sono isolato da loro, trasferendomi in un'altra abitazione, evitando così di frequentare gli uffici comunali e altri luoghi diversi dall'azienda agricola. A partire da oggi non uscirò dalla mia attuale residenza in attesa di essere sottoposto a tampone insieme all'altro mio figlio.

Per tutte le necessità resto comunque sempre raggiungibile telefonicamente; inoltre, il vicesindaco e gli altri amministratori, sono, come sempre, a disposizione, così come gli uffici comunali e la protezione civile.

Le nostre condizioni di salute sono comunque buone". Immediati i messaggi di solidarietà e buon augurio da parte dei suoi cittadini e dei colleghi dei comuni vicini. "Cerchiamo di essere sempre vigili -ha chiuso- e attenti e seguire le disposizioni delle autorità sanitarie e il nostro buon senso".

