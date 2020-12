Alviano, parte "Christmas drive-in", lo shopping di Natale si fa dalla macchina.

ALVIANO - Le misure anti covid aguzzano l'ingegno per cercare di sfangare un Natale che, per commercianti e imprenditori, sembra essere tutto in salita. Perciò ad Alviano nasce "Christmas Drive-in", un'iniziativa del circolo culturale Nuova Gioventù che, con una formula inedita in questo settore, si propone di incentivare il commercio locale. Domenica 20 dicembre dalle 18 alle 21 presso i giardini comunali di Alviano Scalo le diverse attività commerciali del paese allestiranno dei gazebo dove saranno esposti i loro prodotti. I clienti, a bordo delle loro auto percorreranno il viale allestito facendo i propri acquisti senza scendere. Sosta, si guarda, si sceglie, si paga e si ingrana la prima.

"I commercianti in passato ci hanno sempre aiutato -dichiara Elia Franciosa presidente del Circolo Culturale Nuova Gioventù- così come associazione giovanile abbiamo deciso che era giunta l’ora di ricambiare il favore, soprattutto in un momento difficile come questo di emergenza sanitaria ed economica. La scelta di utilizzare la formula del drive-in - prosegue Franciosa - è stata pensata come unico modo per garantire la sicurezza. Una formula ormai molto diffusa per anche per effettuare i tamponi per il Covid. Lo spazio dei giardini comunali di Alviano scalo, dove si svolgerà la manifestazione, è stato considerato un luogo più che adatto anche per il traffico controllato e per contribuire ad un'agevole gestione. Un evento particolare in linea con la particolarità del periodo che stiamo vivendo, dove Alviano Scalo e Alviano centro diventano un tutt'uno e uniscono le loro migliori attività a simboleggiare una forte unità per una forte ripresa".

