Alviano, dopo la moglie e la figlia, positivo al Covid anche il sindaco Ciardo.

ALVIANO - "Sono anch'io positivo al Covid -19". A scriverlo oggi, il sindaco Giovanni Ciardo che in tarda mattinata ha ricevuto il risultato del test. "Ho da poco ricevuto il referto del tampone effettuato nei giorni scorsi con una diagnosi di positività e - ha scritto il Sindaco- come promesso, sono a comunicarlo per completezza di informazione ai cittadini di Alviano". Già nei giorni scorsi, a seguito della riscontrata positività al Coronavirus della moglie e della figlia, Ciardo si era auto isolato in un'abitazione diversa da quella della famiglia, presso l'azienda agricola che conduce sempre ad Alviano. "Confermo - ha spiegato- che sia io che i miei famigliari stiamo bene, solo qualche lieve sintomo riconducibile al virus in via di attenuazione. Mio figlio, che non è stato sottoposto a tampone è comunque in isolamento insieme a mia moglie e mia figlia e farà direttamente il tampone sabato prossimo, insieme a loro". Il contagio del primo cittadino porta a 29 il numero complessivo di positivi sul territorio comunale. "A livello assoluto il numero dei casi può apparire alto -ha precisato il primo cittadino- ma bisogna specificare che per la maggior parte si tratta di nuclei familiari grandi. Due o tre famiglie che da sole hanno generato ben oltre la metà dei contagi. Tra l'altro proprio oggi un nucleo di 8 persone ha fatto il tampone che dovrebbe sancire la loro negativizzazione". Nonostante la quarantena, Ciardo continuerà a lavorare da casa, "nei limiti del possibile -chiude- ribadisco la mia disponibilità telefonica e quella degli organi Comunali per far fronte a qualsiasi necessità.

Ringrazio tutti coloro che, attraverso messaggi o telefonate, hanno manifestato affetto e vicinanza alla mia famiglia.

Ribadisco la mia disponibilità telefonica e quella degli organi Comunali per far fronte a qualsiasi necessità. In attesa di ricontrarci fisicamente raccomando a tutti la massima prudenza in questo complicato momento".

