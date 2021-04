L'allarme del sindaco di Alviano: «Siamo invasi dai cinghiali»

ALVIANO «C’è una grossa emergenza relativa ai cinghiali soprattutto nella parte alta del paese». Lo ha detto il sindaco, Giovanni Ciardo, nel corso della discussione dell’ordine del giorno proposto da Coldiretti, approvato anche dal Comune di Alviano. Ciardo ha fatto notare che anche la Provincia di Terni ha installato cartelli per segnalare il pericolo «perché – ha sottolineato - la situazione è veramente grave. Per questo motivo – ha spiegato poi - ci è stata proposta l’approvazione di questo ordine del giorno con il quale Coldiretti mira a segnalare alla politica che c’è una sensibilità da parte della cittadinanza su questo tema». Nell’approvare il documento, il Consiglio comunale auspica che siano intraprese tutte le iniziative, compatibilmente con le competenze del sindaco e della giunta comunale, idonee a sensibilizzare la Regione e la giunta regionale in ordine alla necessità di attuare gli interventi previsti nel manifesto “Tuteliamo territorio ed imprese”.

