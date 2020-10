NARNI Ancora positivi a Narni: oggi ne sono stati contati altri tre, che hanno portato il numero complessivo di coloro che, ad oggi, sono in quarantena obbligatoria, a trentatré. Ma non sembra finire qui in quanto che al Sindaco Francesco De Rebotti, sono arrivate notizie ufficiose da parte di famigliari, di altri positivi ancora non ufficializzati dalla Usl. Non sembrano esservi focolai riconducibili ad una attività specifica, alla tanto deprecata “movida”, qualche locale ha anche chiuso per non alimentarla; nemmeno alla attività scolastica.

Il sindaco De Rebotti riconduce i contagi ai luoghi di lavoro ed alla famiglia: a conferma va detto che il ragazzetto che, non per colpa sua, ha fatto chiudere una terza media in Via Mazzini, aveva contratto il coronavirus a casa. Però i numeri narnesi sono importanti, più che altre parti, dopo che sembrava ci fosse un argine. Uno stillicidio, allora che non vede nemmeno le fabbriche cittadine “complici” della pandemia: facendo tutti gli scongiuri, gli stabilimenti narnesi come Sommer o Sangraf sono stati aperti anche durante il lockdown senza registrare alcun caso di contagio, anche per la predisposizione aziendale e dei lavoratori. Oggi gli ultimi tre: sempre il sindaco, che si è preso il lodevole compito di informare giornalmente sulle variazioni del numero dei contagiati, ha detto di averli contattati nel pomeriggio: “Li ho sentito telefonicamente e mi hanno partecipato di sintomatologie come perdita di gusto ed olfatto, febbre, mal di testa”. Non gravi comunque. Quella della perdita del gusto, nello specifico del caffè è anche un residuo, una conseguenza comune di chi diventa negativo al tampone. Niente ospedali al momento, significando pure che la velleità del virus è abbastanza relativa almeno per quelle persone, in stragrandissima maggioranza, donne. Va anche detto che una decina di persone, che avevano contratto il virus nei primi giorni di settembre sono uscite dall’incubo e dalla quarantena. Al momento nella particolare contabilità devono essere anche inserite la quarantena obbligatoria di otto insegnanti e venti tra bambine e bambini della scuola media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA