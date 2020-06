Trasporti, De Luca (5 Stelle) : «Fermata dell'Alta Velocità a Terni e raddoppio della Orte Falconara»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'Alta Velocità della tratta Roma-Ancona, che il presidente del Consiglio ha dichiarato tra le priorità nel piano di rilancio per l'Italia, rappresenta un'occasione unica per superare l'isolamento della regione ed in particolare dell'Umbria meridionale»: per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca,in Umbria e per questo è necessario rivedere il Piano trasporti regionale 2015-2024. «La Regione Umbria - afferma De Luca - deve prendere l'impegno di intraprendere interlocuzioni ufficiali con il Governo nazionale, le Regioni Lazio, Marche e il Gruppo FS. Perché proprio nel momento in cui la programmazione delle infrastrutture sta per disegnare la nuova mobilità dell'Italia, gli enti locali devono essere coinvolti e. La linea Orte-Falconara, aperta integralmente nel lontano 1866 e oggi annoverata tra le più lente d'Italia, attraversa la nostra regione toccando città come Narni, Terni, Spoleto, Foligno, Nocera Umbra e Gualdo TadinoLa velocizzazione del servizio comporterebbe un forte innalzamento qualitativo per il viaggiatore e farebbe dell'Umbria una terra finalmente ben collegata con il resto d'Italia, migliorandone l'immagine e l'attrattività, con significative ricadute ad ogni livello. Inoltre un sistema ad 'Alta Capacità' catalizzerebbe su ferrovia enormi volumi merci. La nuova Roma-Ancona, quindi, potrà anche assorbire il traffico merci tra i due principali porti dell'Italia centrale, facendo dell'Umbria un hub essenziale di scambio est-ovest e nord-sud, mentre le produzioni locali, ingentissime nel Ternano-Narnese, potranno spostarsi senza impiego di camion, abbattendo le emissioni e accrescendo la qualità della vita dei residenti.Bisogna favorire il definitivo completamento e l'apertura delle piastre logistiche, onde consentire la massima integrazione tra i diversi servizi, conseguendo le più ampie economie a vantaggio dell'industria e dell'ambiente».