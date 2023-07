«Entro la fine di luglio partiranno i lavori di ricostruzione del Verdi» - aveva annunciato l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi a inizio mandato. E il 31 luglio la ditta Krea di Narni, che si è aggiudicata l’appalto dei lavori di primo stralcio, ha predisposto l’area cantiere. Ha fatto arrivare in via Sant’Agape i pannelli che delimitano la zona di intervento: prima di sbancamento e demolizione, poi di ricostruzione del teatro comunale. Dal marciapiede opposto saranno lasciati tre metri di spazio per consentire alle auto di immettersi da piazza Carrara in via dell’Ospedale fino a largo Manni.