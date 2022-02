Incendio alla Ferrocart di Terni, rogo domato, ma l'attenzione resta alta, anche in vista dell'allerta meteo per domani (lunedì 21 febbraio) che prevede venti di burrasca in arrivo sull' Umbria. Le operazioni di spegnimento delle fiamme proseguiranno per tutta la notte, con particolare attenzione a contenere il più possibile il calore che si è sprigionato. «Le fiamme sono state circoscritte al cumulo di materiale plastico interessato», confermano i vigili del fuoco di Terni. Ma il pericolo non è ancora del tutto scampato. «Sul posto - proseguono dai vigili del fuoco - per tutta la notte saranno presenti due squadre che continueranno l'opera di spegnimento e smassamento». Una corsa contro il tempo, in vista dell'arrivo di forti venti previsti per domani su tutta l'Umbria, come annunciato dal Dipartimento della protezione civile. «L'incendio - rassicurano ancora dai vigili del fuoco - si può dire domato, ma dobbiamo definitivamente eliminare il pericolo, il cumulo di plastica è molto alto e grosso quindi all'interno c'è ancora calore altissimo che con un po' di vento potrebbe far scaturire altre fiamme». Vento che domani arriverà in Umbria.

