Allerta meteo arancione, i prefetti di Perugia e Terni chiudono tutte le scuole per la giornata di sabato

L’emergenza meteo chiude le scuole. Nella tarda serata di venerdì 9 dicembre i prefetti di Perugia e Terni, Armando Gradone e Giovanni Bruno, hanno firmato le ordinanze che per oggi fanno chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Decisione legata all’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile che è scattata dalla mezzanotte e che prevede, per la giornata di sabato, elevata criticità idrogeologia ed idraulica a causa delle forti piogge. Nel dettaglio l'allerta rispetto ai temporali è indicata gialla nella tabella della Prociv regionale e per il vento è gialla solo in due delle sei zone (la C e la D nella cartina sopra) in cui è divisa l'Umbria in questi casi. Secondo le previsioni nella giornata di domenica è attesa anche la neve sul versante orientale, a ridosso dell'Appennino. Le precipitazioni sono previste fino a 600 metri di quota. Temperature in diminuzione.

Oltre che sull'Umbria e su parte della Toscana, l'allerta arancione riguarda anche Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e su restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.