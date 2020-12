Allerta meteo, Amerino sorvegliato speciale. Alberi abbattuti dal vento, frane e fossi a livello di guardia.

Alberi abbattuti dal vento, fossi a livello di guardia, frane e piccole costruzioni divelte. Il bilancio di questa prima giornata di allerta meteo, pur non causando danni particolari ha messo a dura prova le squadre di soccorso che dalle prime ore del mattino hanno ricevuto decine e decine di segnalazioni e richieste di intervento. Per questo nelle prossime 24 ore, durante le quali sono previsti ancora forti piogge e vento, il monitoraggio delle aree più a rischio sarà continuo. In particolare, ad essere tenuto sotto controllo sarà il livello d'acqua nei fossi nelle zone di Montecastrilli e Avigliano Umbro che anche oggi ha raggiunto il livello di guardia e che già l'8 giugno scorso era stato la causa principale del disastro di Vocabolo Rena quando in seguito alla sua esaondazione provocò danni per milioni di euro alle imprese della zona artigianale limitrofa.

"Per il momento -precisa il sindaco di Avigliano Luciano Conti- non ci sono criticità particolari. Qualche disagio, qualche albero caduto ma in generale i fossi hanno tenuto e l'acqua è riuscita a defluire. Nei mesi scorsi il Consorzio di bonifica ha ripulito i fossi di sua competenza e anche noi del Comune abbiamo lavorato per cercare di fare prevenzione. Recentemente -specifica- abbiamo anche approvato un progetto per la zona di Sismano che riguarda un centinaio di metri di bonifica. Ci stiamo organizzando per reperire i fondi necessari".

Nel frattempo, si tirano le somme di questa prima giornata. A causare i maggiori disagi gli alberi caduti che hanno interrotto per qualche ora il traffico sulle strade locali oppure interdetto l'accesso ai luoghi, in particolare cimiteri. A causa delle fortissime raffiche di vento, nella frazione di Fornole in piazza degli artigiani si è divelta una parete di lamiera lunga diversi metri che, facendo vela, ha letteralmente sorvolato la piazza fortunatamente senza causare danni a persone o cose. Sempre nei pressi di Amelia, si è verificata una piccola frana lungo via Orvieto. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, dopo alcune ore di senso unico alternato, il traffico regolare è stato ripristinato.

