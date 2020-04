Allerona torna a zero casi Covid. Sale il numero dei guariti a Castel Viscardo e Porano

Ottime notizie in arrivo da alcuni dei comuni dell'Orvietano ancora alle prese con la gestione dei malati Covid.

"Ad Allerona - a comunicarlo è lo stesso sindaco Sauro Basili - il numero dei contagiati su tutto il territorio comunale è tornato pari allo zero. I due casi che erano stati registrati nei giorni scorsi sono stati dichiarati dalle autorità competenti definitivamente guariti e poichè nel tempo non si sono aggiunti nuovi malati, a tutt'oggi, non ci sono positivi al Covid-19. Allo stesso tempo - continua il sindaco - non sono stati registrati altri casi di quarantena nè volontaria, nè contumaciale. E' una notizia questa che ci riempie di gioia e che ci fa ben sperare per il prossimo futuro - continua Basili - fermo restando che questo è il momento di agire con prudenza e responsabilità. Si invitano i cittadini al rispetto delle leggi e delle norme per non vanificare il lavoro fatto da tutti fino a oggi. In questo clima di pacato ottimismo ci sembra finalmente di poter intravedere un lento ma costante ritorno alla normalità sociale e, speriamo presto, anche a una ripresa economica che rimetta in moto il nostro comune e tutta la Nazione."

Le guarigioni intanto procedono a ritmo finalmente sostenuto.

A Porano c'è da registrare una nuova definitiva e certificata guarigione da Coronavirus di un residente che era stato ricoverato presso una struttura ospedaliera della Regione. La situazione complessiva attuale del comune guidato dal sindaco Marco Conticelli vede a martedì 28 aprile 21 casi positivi (16 suore della Casa di San Bernardino e 5 residenti), 7 guariti, 3 deceduti (tutti relativi alla Casa).

"Da oltre due settimane - afferma Conticelli - non si registrano più nuovi casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale di Porano. Questa settimana le suore della Casa di San Bernardino saranno sottoposte a tampone di controllo come comunicatoci da Us lUmbria 2.

Nel frattempo - spiega il sindaco - la giunta municipale sta valutando l'adozione di alcuni provvedimenti a seguito del DPCM (Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 26 aprile 2020, tra questi la riapertura del Civico Cimitero e del Parco di Villa Paolina. Ovviamente - precisa il sindaco - nel pieno rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento in luoghi pubblici ed all'obbligo del mantenimento del distanziamento sociale. Sarà prorogata la chiusura delle aree verdi pubbliche stante la disposizione governativa che vieta l'utilizzo dei giochi per bambini. Sarà inoltre prorogata l'ordinanza che impone l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) nei luoghi chiusi aperti al pubblico (negozi).

Ancora buone notizie dal comune di Castel Viscardo. A comunicarle, martedì 28 aprile, è il sindaco Daniele Longaroni: "registriamo nel comune la guarigione di tre persone: una è stata dimessa dal "Santa Maria" di Terni, un'altra dall'ospedale di Pantalla e la terza si trovava in isolamento contumaciale presso la propria abitazione." Il sindaco ha dunque revocato il provvedimento di isolamento contumaciale. Scende cosi a 3 il numero delle persone attualmente positive: due si trovano in isolamento presso il proprio domicilio e un'altra è ricoverata in ospedale. “Questo è il risultato della collaborazione dei nostri concittadini – ha commentato il sindaco Longaroni – un risultato che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti finora. Sacrifici che, però, dovremmo continuare a fare per cercare di uscire dall'emergenza il primo possibile. E' fondamentale non abbassare la guardia – tiene ad aggiungere Longaroni – dobbiamo continuare ad osservare le regole di distanziamento sociale e le norme previste per non vanificare il lavoro fatto finora. Ho fiducia nei miei concittadini e l'invito è di non mollare perché presto potremmo finalmente ritornare alla nostra quotidianità”.

