Allerona e Castelviscaro, la Prociv consegna mascherine casa per casa

“Dopo aver coperto tutto l’abitato di Allerona, è partita qualche ora fa la consegna delle mascherine nella zona di Allerona scalo. Nei prossimi giorni, non appena saranno terminate queste zone, procederemo anche alla distribuzione in via Mazzini e Pianlungo. Le consegneremo a tutti, sia ai residenti nel Comune di Allerona, sia a quelli nel Comune di Castel Viscardo”.Serena D’Andrea, presidente della Prociv dell’orvietano, fa il punto sulla distribuzione delle mascherine, frutto del lavoro volontario di tantissime donne del posto, delle donazioni di molti privati, di un investimento sostanzioso del Comune di Allerona, e delle offerte di Avis Allerona, Avis Castel Viscardo e della Pro Loco di Castel Viscardo.“Una menzione speciale va alle donne che da giorni lavorano a macchina - dice Serena - a l’Arcobaleno e alla cooperativa Orchidea. Un grazie ai volontari della Prociv dell’orvietano Allerona, dell’Avis e della Locomotiva”.