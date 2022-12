Allarme in piazza Duomo a Orvieto. Evacuazione per valigia sospetta ma dentro ci sono paramenti sacri

Momenti di panico in piazza Duomo a Orvieto. Secondo quanto si apprende nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 29 dicembre, la piazza sarebbe stata evacuata, e la Cattedrale chiusa, a causa di un allarme sicurezza scattato per la presenza di una valigia sospetta in fondo alle scale del sagrato, davanti al portone centrale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Orvieto.

L'allarme durato però pochi minuti perchè i proprietari della valigia dimenticata vicino all'ingresso della cattedrale erano due giovani della comunità religiosa copto ortodossa. Con loro c'era un amico sacerdote, all'interno della valigia c'erano dei paramenti sacri. I giovani, che erano insieme a un loro amico sacerdote, si sono scusati per l'allarme e il panico provocato.