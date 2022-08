Sabato 20 Agosto 2022, 08:26

TERN I Alberi che cedono di fronte alla furia del vento, improvvise bombe d'acqua e allagamenti che creano disagi agli automobilisti, strade chiuse per la caduta di grosse piante e per le frane. L'arrivo dei violenti temporali accompagnati da un fortissimo vento, preannunciati nella notte da una vera e propria tempesta di fulmini che per un paio d'ore hanno illuminato tutta la conca, impongono la conta dei danni di un venerdì a dir poco complicato. Iniziato alle dieci di mattina in via delle Rimembranze, ad Amelia, dove si è sfiorata la tragedia per la caduta di un ippocastano in mezzo alla strada. Le fronde della grossa pianta hanno sfiorato una Fiat Punto condotta da un anziano, che è uscito illeso, comprensibilmente terrorizzato e sotto choc, dall'abitacolo. Un paio d'ore dopo l'emergenza per le conseguenze del maltempo si è spostata a Terni, lungo strada di Cervara. Qui il forte vento ha provocato la caduta di alcuni alberi e frane che hanno imposto la chiusura della strada che, partendo dalla Valnerina, dalla vecchia centrale dell'Enel, sale fino a Campomicciolo e consente di immettersi lungo la statale 79 all'altezza del cimitero di Papigno. Ha creato grossi disagi agli automobilisti la bomba d'acqua che, intorno alle 14, si è abbattuta lungo la E 45. Tra San Gemini e Acquasparta la strada era completamente allagata. Durante il violento temporale si è creata una lunga fila di auto, ferme al lato della carreggiata in entrambe le direzioni di marcia in attesa che la strada tornasse transitabile. Nel pomeriggio, durante il nubifragio, disagi significativi e strade chiuse anche nel narnese. Un grosso albero è caduto in strada di San Faustino bloccando la circolazione. Sul posto i vigili del fuoco di Terni, intervenuti anche per l'allagamento di strada delle Pretare. Disagi in pieno centro, dove nel pomeriggio la strada tra piazza Garibaldi a via XX settembre si è trasformata in un torrente. Allagamenti in via Tuderte, a Narni Scalo, mentre lungo la Flaminia e in strada Funaria è stato necessario intervenire per ripulire le sedi stradali dai sassi che le avevano invase. Allagate alcune abitazioni e in un'abitazione privata è crollato il muro di un giardino. Vigili del fuoco al lavoro anche a San Gemini, in località Collepizzuto, per rimuovere alcuni alberi pericolanti. Nelle ore in cui la violenza del maltempo ha messo a dura prova la città e diversi centri della provincia evidenziando la pericolosità di alberi che, a causa del forte vento, cadono giù, in via Borsi, con buona pace di chi sta protestando, è tutto pronto per il via al taglio delle piante. Gli addetti del Comune hanno sistemato i cartelli di divieto di sosta da ambo i lati e di divieto di circolazione, a partire dalle 6 di lunedì e fino alle 15, dall'incrocio con via Battisti fino a quello di via Pinturicchio. Il provvedimento resta in vigore anche martedì per consentire il taglio dei «pini pericolosi - come ha spiegato l'assessore all'ambiente, Benedetta Salvati - perché ad alto rischio caduta e per il fatto che hanno prodotto problemi di sicurezza per pedoni, cicli e motocicli oltre che per le auto».