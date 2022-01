Allarme Cgil Fp Terni: «Settanta operatori sanitari positivi in ospedale, personale allo stremo»

A due anni dall'inizio della pandemia, «il personale sanitario è di nuovo allo stremo» a causa di «carenze di organico, strutture obsolete e mancata implementazione di modelli organizzativi flessibili»: ad affermarlo è Giorgio Lucci, segretario generale della Fp Cgil di Terni, dopo il confronto avuto con le aziende sanitarie del territorio, a fronte della nuova ondata del Covid. Il sindacalista sottolinea che, nonostante le assunzione fatte nell'ultimo anno, «permangono i problemi di organico aggravati dal diffondersi del virus anche tra gli operatori». Tra loro sono 70 in particolare i positivi, contagi che per la maggior parte dei casi sono avvenuti al di fuori del servizio. «A questo - prosegue Lucci - vanno aggiunti i casi di esenzione per comprovati motivi di fragilità e le sospensive per mancanza di vaccinazione, i pensionamenti e le assunzioni derivate dai concorsi nelle regioni limitrofe». Per il segretario della Fp Cgil si tratta di «tutti elementi prevedibili» che «avrebbero dovuto indurre le direzioni ad aumentare i piani di fabbisogno». «Ma alle nostre pressanti richieste - continua - si è sempre risposto evocando tetti di spesa per il personale e vincoli di bilancio». Per la Fp Cgil è indispensabile inoltre rivedere «l'organizzazione e il fabbisogno di personale anche per i laboratori analisi, che con il boom dei tamponi hanno subito un aumento esponenziale carico di lavoro, affrontato con risorse invariate».

