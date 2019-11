Allarme bomba in via Primo Maggio. Questa mattina sarebbe stata ritrovata una valigia all'interno di una cabina telefonica collocata di fronte alla scuola elementare Anita Garibaldi. Sul posto vigili urbani e carabinieri che hanno isolato un tratto di strada interessato. Per gli alunni niente scuola. Per rimuovere la valigia si stanno aspettando gli Artificieri. Ultimo aggiornamento: 08:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA