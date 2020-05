Allarme bomba questa mattina in via Gramsci per una valigia abbandonata nell'androne esterno di un condominio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Terni avvisati da alcuni condomini preoccuti che hanno delimitato la zona in attesa degli artifice provenienti da Perugia. Dopo tutte le operazioni di rito la scoperta che si trattava solo di una valigia piena di vestiti, probabilmente dimenticata. © RIPRODUZIONE RISERVATA