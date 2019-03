TERNI Durante la notte qualcuno è entrato negli uffici dell'Inail in via Alberto Mario provocando l'allagamento della palazzina di dieci piani. L'acqua è scesa per le scale entrando nei vari uffici ed in tutti i piani dello stabile. Quando sono arrivati i dipendenti quaesta matina intorno alle 7 non hanno potutto fare altro che chiamare i vigili del fuoco che hanno chiuso gli idranti. Poi, l'intervervento di bonifica e quello della polizia che ha avviato le indagini. E' stata staccata subito l'energia elettrica. Esclusi al momento danni a carte e fascicoli dell’archiviol, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli ambienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA