Alla Treofan torna a sventolare la bandiera italiana insieme a quella polacca di Visopack: «Piano industriale entro due settimane»

Alla Treofan torna a sventolare la bandiera italiana insieme a quella polacca di Visopack. L'amministratore delegato Michael Yanovski spiega alle istituzioni come avverrà la ripresa della produzione di film in polipropilene: «Verrò anche in capo al mondo per illustrare il piano industriale» ha detto Yanovski alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, annunciando la conclusione della due diligence per la fine di settembre e la presentazione del piano industriale entro due settimane.