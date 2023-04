Domenica 16 Aprile 2023, 00:40

Solitamente, si dice che è un vantaggio trovarsi a giocare per ultimi, dopo che le altre hanno giocato. Perché se ne conosce il risultato e si affronta la partita con le idee più chiare e meno patemi. Ma stavolta, proprio perché si conoscono gli altri risultati, c'è poco da stare sereni. I patemi ci sono. E devono esserci. La Ternana ora non può permettersi passi falsi con il Pisa. La zona playout, infatti, ieri pomeriggio si è avvicinata ancora di un punto e sta pericolosamente a -3. Tra l'altro, continuando a guardarsi le spalle e prendendo come riferimento le squadre dietro (come dice Cristiano Lucarelli), si nota che tutte, con la sola eccezione del Perugia battuto a Genova, hanno preso punti. Un punto a testa negli scontri diretti per Spal, Brescia, Cosenza e Cittadella, un punto per Como (fino a ieri mattina era alla pari con i rossoverdi) e Benevento, ben tre punti sonanti per il Venezia e l'Ascoli. Cara Ternana, se ci sei, oggi batti un colpo. Vigilia della partita caratterizzata dal silenzio annunciato di Lucarelli. Lo aveva detto e lo ha fatto. Ieri ha tenuto legate lingua e corde vocali, per sua singola scelta e senza alcuna indicazione dalla società. E chissà quanto ancora ce la terrà, visto che ha fatto sapere di non parlare almeno finché la Ternana non sarà salva. Che voglia tenere il silenzio o voglia tornare a parlare, oggi è chiamato con la sua Ternana a non steccare l'impegno. Che, pure, è difficilissimo. Il Pisa è squadra in forma e in piena zona playoff. Già in andata le aveva suonate ai rossoverdi, causando l'esonero dello stesso Lucarelli. E mentre quest'ultimo impugna la tromba e suona (stavolta lui) il "silenzio" fuori ordinanza, si cerca di capire come può affrontare questo Pisa. Nel suo derby personale, il tecnico livornese potrebbe anche regalare qualche sorpresa, sia nel sistema di gioco che negli interpreti. Potrebbe essere la partita di Capuano. Il difensore, rientrato in campo a Brescia dopo il lungo stop e un paio di partite in panchina, potrebbe essere pronto a partire dall'inizio. Nel finale di stagione, un innesto in più in esperienza e qualità. La scelta di rimettere dentro il centrale ex Frosinone può comportare la conferma della retroguardia a tre, dove con Capuano giocherebbero Mantovani e Sørensen. Diakite giocherebbe, così, a destra, mentre la fascia opposta vedrebbe ancora la presenza di Corrado. Altra possibile sorpresa a centrocampo, dove Proietti, stavolta, insidia un posto a Coulibaly e a Cassata. Palumbo potrebbe essere confermato mezzala, con Favilli punta avanzata e con uno tra Falletti e Partipilo (l'uruguaiano sta bene, il barese ha avuto in settimana qualche acciacco fisico) a supporto. Che poi, sarebbe lo stesso schieramento tattico, anche se con qualche interprete differente, dell'ultima partita in casa. E quella, con il Bari, è stata vinta. Anche allora, come oggi, la Ternana era chiamata di domenica a rispondere alle altre che il sabato l'avevano avvicinata da dietro. In quel frangente, lo seppe fare.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano; Diakite, Proietti, Di Tacchio, Palumbo, Corrado; Falletti; Favilli. Allenatore: Lucarelli.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Morutan; Torregrossa, Moreo. Allenatore: D'Angelo.