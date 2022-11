Alla Ternana primavera il derby col Perugia. Pareggi per under 15 16.

TERNI - Si è concluso il fine settimana di impegni delle giovanili della Ternana, iniziato con la vittoria della Primavera nel derby con il Perugia per 3 a 2 (Marcatori: 5’pt Seghetti (P.), 40’pt Bonugli (T.), 46’pt Sulejmani (P.), 42’st Mazzarani (T.), 48’st Ferrante (T.). Da notare la rimonta dei rossoverdi di Mariani, in una gara spigolosa che ha visto pure cinque espulsi, compreso lo stesso tecnico

La domenica è proseguita con doppio confronto con i biancorossi, per Under 15 e Under 16. Ne sono usciti due pareggi all’Unicusano Training Center di via Sabotino. Due a due per i ragazzi di Daniel Schiavi (reti di Di Curzio, su rigore, ed Angher); 1-1 della squadra di Maurizio Caccavale. Al gol di Turella ha risposto Calzoni del Perugia.

Pareggia anche l’Under 17 di Marco Schenardi a Frosinone, grazie ad una rete di Loconte.

Vince ad Ancona, 3-0, l’Under 14 Pro: i gol della squadra di Brunetti portano le firme di Rosati, Morelli e Franquillo.