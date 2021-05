Alla Ternana derby e Super Coppa. Decide Salzano

TERNI - La Ternana vince tutto. Senza pietà. Grazie al gol di Salzano segnato nella ripresa, la formazione di Cristiano Lucarelli mette in archivio la vittoria sul Perugia per 1 a 0 e in bacheca la Super Coppa. Un successo che, a prescindere dalla retorica, conferma la stagione dei record della squadra rossoverde. Una squadra che ha vinto tutto quello che si poteva vincere in una stgione indimenticabile.

E pensare che nel primo tempo il Perugia gioca meglio e sfiora il gol con Melchiorri, bravo Iannarilli a respingere, Minesso, che sbaglia porta vuota, Sounas con il portiere rossoverde sempre attento.

Nella ripresa la Ternana entra in campo con un piglio diverso e al 19' trova il gol che vale il derby e la Super Coppa con Salzano bravo a capitalizzare di sinistro un assist di Falletti.

L'allenatore del Perugia Caserta prova a cambiare qualcosa ma con scarsa concretezza. Così non resta altro che aspettare la fine della gara per festeggiare nell'ultimi cerchio magico della stagione. Un cerchio che tira in alto Mammarella probabilmente all'ultima partita da professionista.

TERNANA-PERUGIA 1-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (37’ st Peralta), Boben, Kontek, Mammarella (22’ st Paghera); Proietti, Salzano; Partipilo (22’ st Frascatore), Falletti (37’ st Russo), Furlan; Vantaggiato (27’ st Raicevic). A disp. Casadei, Damian, Ferrante, Torromino, Onesti, Laverone, Palumbo. All. Lucarelli

PERUGIA (4-3-1-2): Minelli; Rosi (27’ st Bianchimano), Sgarbi (31’st Konate), Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Sounas (27’ st Vano); Minesso (17’ st Di Noia); Melchiorri (27’ st Murano), Elia. A disp. Fulignati, Bocci, Favalli, Falzerano, Cancellotti, Angori. All. Caserta

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona

RETI: st 19’ Salzano

NOTE: 36’ st espulso Vanbaleghem per doppia espulsione. Ammoniti Kontek, Vano per gioco falloso, Iannarilli per comportamento non regolamentare. Angoli 5-7. Recupero tempo pt 1’ st 4’.

